Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlayan Volkan Demirel, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın transfer politikasını değerlendiren Demirel, "Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de büyük heyacan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. 2021-2022 sezonunun açılış maçından önce beIN Sports ekranlarında yorumlarda bulunan Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, siyah-beyazlıların yaptığı en gereksiz transferi söyledi.

Volkan Demirel'in yorumları şöyle:

"GÜZEL BİR KARŞILAŞMA İZLEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş tamamen konsantre çıkacaktır. Geçen senenin verdiği bir özgüven var. Hocanın özgüveni var. Yeni transferlerle kadro güçlendi. Ligin açılış maçında ben bu akşam güzel bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum.

"EN BÜYÜK TRANSFER MERT GÜNOK"

"Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir."