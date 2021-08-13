Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlayan Volkan Demirel, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın transfer politikasını değerlendiren Demirel, "Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de büyük heyacan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. 2021-2022 sezonunun açılış maçından önce beIN Sports ekranlarında yorumlarda bulunan Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, siyah-beyazlıların yaptığı en gereksiz transferi söyledi.

Volkan Demirel'in yorumları şöyle:

"GÜZEL BİR KARŞILAŞMA İZLEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş tamamen konsantre çıkacaktır. Geçen senenin verdiği bir özgüven var. Hocanın özgüveni var. Yeni transferlerle kadro güçlendi. Ligin açılış maçında ben bu akşam güzel bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum.

"EN BÜYÜK TRANSFER MERT GÜNOK"

"Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir."

Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi
Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Sezonun açılış maçında ilk 11'ler belli oldu
Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Sezonun açılış maçında ilk 11'ler belli oldu
Mert Günok, Beşiktaş'ta! Milli kalecinin bonservisi için Başakşehir'e 1 milyon euro ödenecek
Mert Günok, Beşiktaş'ta! Milli kalecinin bonservisi için Başakşehir'e 1 milyon euro ödenecek
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hande Erçel Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 20:16:56. #1.14#

title