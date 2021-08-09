Volkan Demirel, yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve eski antrenörü Volkan Demirel, Vitor Pereira'nın teknik direktör olmasından sonra takımdan ayrılmıştı. Demirel'in yeni adresi netleşti. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanının beIN Sports'un yeni yorumcusu olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrılan Volkan Demirel, yorumcu olma kararı aldı.

BEIN SPORTS EKRANLARINDA BOY GÖSTERECEK

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala beIN Sports transferlerine devam ediyor. Yayıncı kuruluşun son olarak sarı-lacivertlilerin efsane kalecisi Volkan Demirel'le anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yeni sezonda Demirel, beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak.