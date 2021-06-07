Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından yaptığı bikinili paylaşımla sosyal medyayı salladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından yaptığı bikinili paylaşımla sosyal medyayı salladı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından yaptığı bikinili paylaşımla sosyal medyayı salladı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep, art arda tatil fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Son paylaşımı ile sosyal medyanın ve magazinin gündemi oldu. Yakında dizi oyunculuğuna başlayacak Zeynep Sever Demirel, Instagram'dan ayna karşısındaki bikinili pozunu paylaştı. 2009'da Belçika'daki güzellik yarışmasında birinci seçilen Volkan Demirel'in eşi, ekranların tanınan ismi olmak için sıkı çalışma yapıyor.

Volkan Demirel ve eşi son zamanlarda gündemin zirvesinde. Fenerbahçe'deki görevi devam edip etmeyeceğiyle ilgili son günlerde basında çok sık konuşulan Volkan gibi eşi de gündemde yer etti. Yakında dizi oyunculuğuna başlayacak iki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, son paylaşımında fiziğiyle adeta meydan okudu.

KRALİÇE SEÇİLMİŞTİ

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever, Volkan'la evlendikten sonra geri plana çekilmişti. Kariyerine dizi oyuncusu olarak devam etmeye hazırlanan Zeynep Demirel, bu pozuyla yapımcılara da mesaj göndermiş oldu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından yaptığı bikinili paylaşımla sosyal medyayı salladı

Agresif yapısı nedeniyle uzun yıllar futbolun en çok konuşulan isimlerinden olan Volkan hakkında sosyal medyada 'bu paylaşıma kızacak' yorumları yapıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam Fahriye Evcen Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından yaptığı bikinili paylaşımla sosyal medyayı salladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 23:04:34. #1.16#

title