Volkan Babacan, Ünlü Haber Spikeri Hilal Özdemir İle Dünya Evine Girdi
Başakşehir Kulübü ve A Milli Takımımızın başarılı kalecisi Volkan Babacan, A Haber spikeri Hilal Özdemir ile dünya evine girdi.
Milli kaleci Volkan Babacan, hayatını A Haber Spikeri Hilal Özdemir'le birleştirdi.
FATİH TERİM VE ABDULLAH AVCI NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahla evlenen çiftlerin şahitliğini, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Terim, Abdülhalik Çimen, Serhat Albayrak ve Gizem Sınay yaptılar.
Başakşehir Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, Milli kalecimiz Volkan Babacan ve değerli eşi Hilal Özdemir'e bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
YORUMLAR (7)
-
mutlukuklar ömürboyuCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Hayırlı olsun Allah ayırmasınCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Yani kardeşim allah mutlu etsin de çok ama çok şaşırttın 5. Amatör lig futbolcusumusun sen ben şok .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
VOLKAN BABACAN ADAM GİBİ ADAMCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
-
Kim bu hilalCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır