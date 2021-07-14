Volkan'a yöneltilen soruda araya giren Ali Koç, oğluyla arasında geçen eğlenceli diyaloğu anlattı
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Volkan'a yöneltilen soruda araya giren Ali Koç, oğluyla arasında geçen eğlenceli diyaloğu anlattı

Volkan'a yöneltilen soruda araya giren Ali Koç, oğluyla arasında geçen eğlenceli diyaloğu anlattı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'ye veda eden antrenör Volkan Demirel, basın toplantısında soruları yanıtladı. Volkan'a gelen, "Fenerbahçe'ye rakip kulüpte çalışır mısın?" sorusunda Ali Koç araya girip cevap verdi. Koç, "Oğlum, Barcelona'da oynarsam kimi tutarsın demişti. Ben sen yıldız ol ama F.Bahçe kazansın isterim dedim. Sen de bir yere kadar profesyonel olursun bence" diye takıldı.

Fenerbahçe, antrenör Volkan Demirel'in ayrılığı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Volkan Demirel'e gelen, "Bir gün Fenerbahçe'ye rakip bir kulüpte çalışır mısın? "sorusunda Ali Koç araya girdi. Koç, "Bana oğlum, 'Bir gün Barcelona'da oynasam kimi tutarsın' dedi. Ben de ona, 'Sahanın yıldızı sen ol isterim ama Fenerbahçe kazansın isterim' dedim" cevabını verdi.

Volkan'a yöneltilen, 'F.Bahçe'nin rakibinde çalışır mısın' sorusunda devreye giren Ali Koç'tan dikkat çeken çıkış

Sözü alan Volkan Demirel ise "Göreceğiz. Zaman neyi gösterir bilmiyorum" şeklinde yanıtladı.

Bu yanıt üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sen bir yere kadar profesyonel olursun bence." diyerek Volkan Demirel'e takıldı.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Volkan'a yöneltilen soruda araya giren Ali Koç, oğluyla arasında geçen eğlenceli diyaloğu anlattı - Haberler Spor
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