Voleybolda hız rekoru kaç 2025?

Voleybol, file ile ikiye bölünmüş bir oyun alanı üzerinde altı kişilik iki takım ile oynanan, voleybol topuna eller ve kollarla vurarak file üzerinden karşı tarafın oyun alanına gönderme ve yere değmesini sağlama esasına dayalı bir takım sporudur. 2025 yılında voleybolda hız rekorunun ne olacağı merak konusu.

VOLEYBOLDA HIZ REKORU KAÇ?

Milli takımımızın yıldız voleybolcusu Melissa Vargasbirrekorun altına imzasını attı. Vargas,Sırp voleybolcu Tijana Boskovic'e ait olan servis hızı rekorunu kırdı. Melissa Vargas'ın kullandığı bir servis 112 km/h hıza ulaşırken, bu hız yeni bir rekor oldu.