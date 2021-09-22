Voleybolda Efeler Ligi'nde yeni sezonun iki haftalık programı açıklandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybolda Efeler Ligi'nde yeni sezonun iki haftalık programı açıklandı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Voleybolda Efeler Ligi'nde yeni sezonun iki haftalık programı açıklandı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk 2 haftalık maç programı belli oldu.

Voleybolda Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk 2 haftalık maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligdeki ilk 2 haftanın programı şöyle:

1. Hafta

9 Ekim Cumartesi:

14.00 Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor (Merkez Karşıyaka)

10 Ekim Pazar:

14.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

14.00 Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Şırnak)

15.00 Spor Toto-Halkbank (Başkent Voleybol)

15.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)

17.00 Galatasaray-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

2. Hafta

13 Ekim Çarşamba:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)

15.00 Halkbank-Cizre Belediyespor (Başkent Voleybol)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Altekma (Kızıltepe Atatürk)

16.00 Sorgun Belediyespor-Bingöl Solhanspor (Sorgun)

17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel)

18.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (Başkent Voleybol)

18.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Oğuzhan Koç Düm Tek Tek Tanem Sivar Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Voleybolda Efeler Ligi'nde yeni sezonun iki haftalık programı açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:17:28. #1.12#