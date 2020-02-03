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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Süleyman YalçınAydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Meryem Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Erçe Su Kasapoğlu)Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Atkinson, Buse Ünal,...

03.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:58
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Süleyman Yalçın

Aydın : Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Erçe Su Kasapoğlu)

Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Atkinson, Buse Ünal, Humay Topaloğlu, Aybüke Özdemir, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Ceren Çınar, İkbal Merve Albayrak)

Setler: 25-20, 17-25, 25-20, 25-19

Süre: 113 (28, 28, 29, 28)

Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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