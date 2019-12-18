Voleybol Turnuvasında Şampiyon Dursunbey MTAL Oldu

18.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:01

Dursunbey Belediyesi ve Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği İsmail Akkoyun voleybol turnuvasının şampiyonu Avengers'i 3-1'lik skorla eleyen Dursunbey MTAL oldu.



Dursunbey Belediyesi, Dursunbey Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve 12 takımın mücadele ettiği İsmail Akkoyun voleybol turnuvasında final heyecanı yaşandı. İmam Hatip Lisesi kampüsünde yer alan spor salonunda gerçekleşen turnuva bir ay boyunca heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.



Turnuvada finale kalan Dursunbey MTAL-Avengers takımları ile üçüncülük müsabakasına çıkan Diriliş-Belediye takımları 17 Aralık Salı akşamı mücadelelerini gerçekleştirdiler. İlk olarak oynan Diriliş- Belediye maçında Diriliş rakibini 3-0'lık set skoru ile yenerken turnuvada üçüncülüğünü ilan etti. Final müsabakası ise saat 20: 30'da başladı. Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, MHP İlçe Başkanı Mustafa Özkan, Belediye Meclis üyeleri Halil Sarıoğlu ve Mustafa Korkmaz'da final maçı için salondaki yerini aldı. Yapılan seremoninin ardından heyecan dolu final müsabakası başladı. Maç boyunca üstünlük sağlayan Dursunbey METAL rakibini 3-1'lik set skoru ile yenerken turnuvada şampiyonluğa adını yazdırdı. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2016 yılında hayatını kaybeden öğretemen İsmail Akkoyun adına düzenlenen turnuvada, Akkoyun'un görev yaptığı Dursunbey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin şampiyon olması da genç öğretmenin sevenlerini mutlu etti.



Final maçı sonrası protokol tarafından dereceye giren takımlara kupaları verildi. Kupa töreninde konuşan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, turnuva vesilesi ile sevilen öğretmen İsmail Akkoyun'un isminin ölümsüzleştirildiğini dile getirdi. Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Başkan Bahçavan şampiyon takımı da kutladı. Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ise, Turnuvayı düzenleyen Dursunbey Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve katılımcı tüm takımlara teşekkür ederek, dereceye giren takımları ve sporcuları tebrik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA