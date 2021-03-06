Voleybol: Sigortashop Kadınlar 1. Ligi
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Voleybol: Sigortashop Kadınlar 1. Ligi

06.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:58
Voleybol: Sigortashop Kadınlar 1. Ligi

Salon: Damat İbrahim Paşa Spor SalonuHakemler: Menderes Pamuk, Ramazan GündüzNevşehir Belediye: Simay Gazi, Dilan Yaşar, Nezihe Melike Çadır, Romano Kriskova, Buse Dağdeviren, Damla Nur Aydın (İzle Kahraman, Cansın Sungur, Borhani Maedeh Esfahani)Antalyaspor: Hazife Dilara Velioğlu, Dilara...

Salon: Damat İbrahim Paşa Spor Salonu

Hakemler: Menderes Pamuk, Ramazan Gündüz

Nevşehir Belediye: Simay Gazi, Dilan Yaşar, Nezihe Melike Çadır, Romano Kriskova, Buse Dağdeviren, Damla Nur Aydın (İzle Kahraman, Cansın Sungur, Borhani Maedeh Esfahani)

Antalyaspor: Hazife Dilara Velioğlu, Dilara Şahbaz, Zeynep Ceylin Gümüşay, Melisa Özşar, Ece Özdemir, Sıla Zeynep Yaşar (Miray Arslan, Sahra Yücetürk)

Setler: 25-13, 25-14, 25-14

Süre: 65 dakika (26, 19, 20)

Voleybolda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde sezonun 18. hafta karşılaşmasında Nevşehir Belediye, Antalyaspor'u 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşma öncesinde, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla oyunculara çiçek hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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