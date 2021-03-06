Voleybol: Sigortashop Kadınlar 1. Ligi
Salon: Damat İbrahim Paşa Spor SalonuHakemler: Menderes Pamuk, Ramazan GündüzNevşehir Belediye: Simay Gazi, Dilan Yaşar, Nezihe Melike Çadır, Romano Kriskova, Buse Dağdeviren, Damla Nur Aydın (İzle Kahraman, Cansın Sungur, Borhani Maedeh Esfahani)Antalyaspor: Hazife Dilara Velioğlu, Dilara...
Salon: Damat İbrahim Paşa Spor Salonu
Hakemler: Menderes Pamuk, Ramazan Gündüz
Nevşehir Belediye: Simay Gazi, Dilan Yaşar, Nezihe Melike Çadır, Romano Kriskova, Buse Dağdeviren, Damla Nur Aydın (İzle Kahraman, Cansın Sungur, Borhani Maedeh Esfahani)
Antalyaspor: Hazife Dilara Velioğlu, Dilara Şahbaz, Zeynep Ceylin Gümüşay, Melisa Özşar, Ece Özdemir, Sıla Zeynep Yaşar (Miray Arslan, Sahra Yücetürk)
Setler: 25-13, 25-14, 25-14
Süre: 65 dakika (26, 19, 20)
Voleybolda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde sezonun 18. hafta karşılaşmasında Nevşehir Belediye, Antalyaspor'u 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşma öncesinde, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla oyunculara çiçek hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan