Voleybol: Nevşehir Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

01.10.2019 22:36

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde Nevşehir'i temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaştı.

Maçı, 17-25, 27-25, 15,25 ve 23-25'lik setlerin sonunda Beşiktaş kazandı.

Kaynak: AA