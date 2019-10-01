Voleybol: Nevşehir Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde Nevşehir'i temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaştı.

01.10.2019 22:36
Voleybol: Nevşehir Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde Nevşehir'i temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaştı.

Maçı, 17-25, 27-25, 15,25 ve 23-25'lik setlerin sonunda Beşiktaş kazandı.

Kaynak: AA
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