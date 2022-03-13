Karayolları: 2-3
Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Spor
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SALON: AksarayHAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Doğan SevincelliKUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Hande Korkut, Elif Boran)KARAYOLLARI : Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin...
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Doğan SevincelliKUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Hande Korkut, Elif Boran)KARAYOLLARI : Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Selin Navruz, Gizem Mısra Aşçı, Gülçin Doğan, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)SETLER: 25-17, 23-25, 22-25, 25-13, 12-15
SÜRE: 130 dakika (24, 30, 31, 25, 20)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23'üncü haftasında Kuzeyboru, sahasında Karayolları'na 3-2 mağlup oldu.- Aksaray