Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Sinem Aköz, Gözde Yılmaz, Elif Şahin)

Galatasaray HDI Sigorta : İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Zeynep Yıldırım)

Setler: 25-22, 25-22, 25-16

Süre: 86 dakika (28, 32, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, ligdeki 18. maçında 15. galibiyetini aldı ve puanını 45 yaparak liderliğini sürdürdü. Galatasaray HDI Sigorta ise 5. kez mağlup oldu.