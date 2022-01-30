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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Caner Çildir, Selçuk GörmenGalatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Su Zent, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Planinsec, Caratasu (Bihter Dumanoğlu, Vasilantonaki, Gamze Kılıç, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak, Zeynep Demirel)Yeşilyurt: Burcu Yönder,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Su Zent, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Planinsec, Caratasu (Bihter Dumanoğlu, Vasilantonaki, Gamze Kılıç, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak, Zeynep Demirel)

Yeşilyurt : Burcu Yönder, Strumilo, Sulbiye Yılmaz, Kelsey, Ezgi Taşdemir, Bilge Paşa (Duru Aksu, Ceren Yılmaz, Eda Kafkas, Nilsu Şen, Tuana Köse)

Setler: 25-17, 25-12, 25-21

Süre: 72 dakika (24,21,27)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Spor

Zeynep Demirel, Burhan Felek, Yeşilyurt, Selçuk, Spor, Haber

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