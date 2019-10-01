Voleybol: Hazırlık maçı

01.10.2019 22:14

Salon: Damat İbrahim Paşa

Hakemler: Menderes Pamuk, Alper Arıkan

Nevşehir Belediyespor: Cansın Şuzgun, Ceyda Kaya, Merve İzbilir, Alara Beşok, Havva Uzun, Deniz Hakyemez (Şevval Boylu, Elif Burcu, Buse Dağdeviren, Selin Yurtsever, Selen Kafadar, Gülay Gerçek)



Beşiktaş: Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Mislina Kılıç, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Dilara Bilge (Fulden Ural, Su Zent, Ece Erol, Büşra Kılıçlı, İrem Çor, Ceyda Aktaş)



Setler: 17-25, 27-25, 15-25, 23-25

Süre: 101 dakika (17, 30, 22, 32)



Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde Nevşehir'i temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaştı.



Maçı, 17-25, 27-25, 15,25 ve 23-25'lik setlerin sonunda Beşiktaş kazandı.

Kaynak: AA