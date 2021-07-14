Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2. etap ikinci maçında Türkiye, Tayland'ı 3-0 yendi.

FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2. etap ikinci maçında Türkiye, Tayland'ı 3-0 yendi.

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonanın 2. etabında klasman maçlarının oynandığı G Grubu'nda yer alan Türkiye, Tayland ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini 25-17, 25-16, 25-21'lık set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Türkiye, bu etaptaki üçüncü karşılaşmasını yarın TSİ 19.30'da Arjantin ile yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er