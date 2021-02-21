Voleybol: Erkekler 1. Lig
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Voleybol: Erkekler 1. Lig

21.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:58
Voleybol: Erkekler 1. Lig

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, sahasında Milas Belediyespor'a 3-1 yenildi.

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, sahasında Milas Belediyespor'a 3-1 yenildi.

Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'ndaki maçta rakip takım, ilk seti 25-17, ikinci seti 25-22 kazandı. Bigadiç temsilcisi, üçüncü seti 25-17 önde tamamladı. Son seti 25-18 üstün tamamlayan Milas Belediyespor salondan galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Bigadiç Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Bigadiç Belediye Spor Kulübü Başkanı Yakup Aygören ile diğer yetkililer izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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