Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:16
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bingöl KarşıyakaHakemler: Burhan İlhan, Kadir GirenteSolhanspor: Krauchuk, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Serhat Uzun, Muzaffer Yönet, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Erdem)Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Ürün, Kaan Kar, Poglajen, Enaboifo, Alfonso...

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Burhan İlhan, Kadir Girente

Solhanspor: Krauchuk, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Serhat Uzun, Muzaffer Yönet, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Erdem)

Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Ürün, Kaan Kar, Poglajen, Enaboifo, Alfonso Gavilan, Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu, Vefa Yılmaz, Lima Basolu, Alperay Demirciler)

Setler: 25-20, 19-25, 25-23, 25-16

Süre: 112 dakika (27, 27, 32, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Solhanspor, konuk ettiği Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Çelik

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