Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan SarıZiraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo, Poglajen (Berkay Bayraktar, Emin Gök)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı
Ziraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo, Poglajen (Berkay Bayraktar, Emin Gök)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Mehmet Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Berk Dilmenler, Hüseyin Şahin)
Setler: 24-26, 25-13, 25-23, 25-20
Süre: 121 dakika (36, 24, 31, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.