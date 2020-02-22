Haberler » Spor » Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan SarıZiraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo, Poglajen (Berkay Bayraktar, Emin Gök)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim...

22.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı

Ziraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo, Poglajen (Berkay Bayraktar, )

: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Mehmet Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Berk Dilmenler, Hüseyin Şahin)

Setler: 24-26, 25-13, 25-23, 25-20

Süre: 121 dakika (36, 24, 31, 30)


Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 19. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler