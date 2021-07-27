Voleybol Ace nedir, ne demek? Voleybolda Ace (Eys) sayı ne anlama geliyor?
Voleybol terimlerinden olan Ace nedir, ne demek merak ediliyor. Ace hakkında kısaca bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, ace nedir, ace ne demek, ace ne anlama geliyor? Detaylar sizlerle...
Tokyo 2020 olimpiyatları devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız gruplardaki ilk maçını 3-0 kazanmıştı. Voleybol maçları devam ederken izleyiciler voleybol maçında ace ne demek? Voleybol ace nedir? merak etti. Detaylar sizlerle...
VOLEYBOLDA ACE NEDİR?
Voleybolda ACE, servisle atılan topa müdahale edilememesi sonucu rakip yarı alana değmesi anlamına gelmektedir. Ace'nin Türkçe telaffuzu 'eys' olarak okunuyor. Ace sayı önemli sayılar arasında yer almaktadır. Eğer servis sırasında rakip takım topa müdahale edemezse ve top sahanın içerisine değerse bu durumda sayı ACE olarak isimlendirilir.