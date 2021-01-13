Kuzey Makedonya: 3-1
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Kuzey Makedonya: 3-1

13.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:16
Kuzey Makedonya: 3-1

SALON: Boris TrajkovskiHAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)TÜRKİYE: Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Burak (L) (Metin, Efe, Arda, Faik Samed)KUZEY MAKEDONYA: Milev, Andonov, N.Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, G.

SALON: Boris Trajkovski

HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

TÜRKİYE: Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Burak (L) (Metin, Efe, Arda, Faik Samed)KUZEY MAKEDONYA: Milev, Andonov, N.Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, G.Gjorgiev, Mihailov (L) (Angelovski, Nikolovski (L), Savovski)SETLER: 25-16, 18-25, 25-18, 25-12SÜRE: 90 dakika (22, 24, 24, 20)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.Millilerde Adis Lagumdzija 17 sayılık performansıyla öne çıkan isim olurken; yıldız oyuncuya, Burutay Subaşı 14, Vahit Emre Savaş 13, Oğuzhan Karasu 7, Yiğit Gülmezoğlu 6, Arslan Ekşi 4, Metin Toy 3, Efe ve Faik Samed 1'er sayıyla eşlik etti.

Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü maçında 15 Ocak Cuma günü TSİ 20.00'de Bosna Hersek ile karşılaşacak.


Kuzey Makedonya: 3-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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