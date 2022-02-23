Vitor Pereira resmen imzayı attı! Yeni takımındaki sözleşme süresi herkesi şaşkınlığa uğrattı
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Fenerbahçe'yle yolları ayıran Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu. Brezilya ekibi Corinthians, Portekizli hocayla 10 aylık bir sözleşme imzaladı. Buna göre Vitor Pereira, Aralık 2022'ye kadar Corinthians'ı çalıştıracak.
Fenerbahçe'yle 2. döneminde büyük hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni rotası Brezilya oldu. Adı sık sık Everton'la anılan Portekizli hoca, İngiliz ekibinin Frank Lampard'ı göreve getirmesinin ardından Corinthians'la anlaştı.
10 AYLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Brezilya ekibi Corinthians'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Vitor Pereira'yla Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.
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