Vitor Pereira resmen imzayı attı! Yeni takımındaki sözleşme süresi herkesi şaşkınlığa uğrattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vitor Pereira resmen imzayı attı! Yeni takımındaki sözleşme süresi herkesi şaşkınlığa uğrattı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'yle yolları ayıran Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu. Brezilya ekibi Corinthians, Portekizli hocayla 10 aylık bir sözleşme imzaladı. Buna göre Vitor Pereira, Aralık 2022'ye kadar Corinthians'ı çalıştıracak.

Fenerbahçe'yle 2. döneminde büyük hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni rotası Brezilya oldu. Adı sık sık Everton'la anılan Portekizli hoca, İngiliz ekibinin Frank Lampard'ı göreve getirmesinin ardından Corinthians'la anlaştı.

10 AYLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Brezilya ekibi Corinthians'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Vitor Pereira'yla Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Vitor Pereira resmen imzayı attı! Yeni takımındaki sözleşme süresi herkesi şaşkınlığa uğrattı

Haberler.com - Spor

Vítor Pereira, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title