Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları sert esmeye devam ediyor. Caner Erkin ve Sinan Gümüş'le birlikte toplam 11 futbolcuyu kadro dışı bırakan Vitor Pereira, 4 isme daha neşteri vurdu. Portekizli hoca aldığı karar doğrultusunda Samatta, Zanka, Dirar ve Lemos'un da kesin olarak takımdan gönderilmesini istedi. Bu futbolcuların da yakın zamanda kadro dışı kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken, Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği futbolcularla yollar bir bir ayrılıyor. Son olarak Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan futbolcu sayısı 11 oldu. Kanarya'da 4 ismi daha kadro dışı kalması an meselesi.

11 FUTBOLCU KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla kadro dışı kalan futbolcu sayısı 11 oldu. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalanlar bu futbolcularla sınırlı kalmayacak. Portekizli hoca son olarak Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Mathias Zanka ve Nabil Dirar'la da yolların kesin olarak ayrılmasını istedi. Bu isimlerin de kadro dışı kalması bekleniyor. Fenerbahçe'de şu ana kadar Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan Güçtekin, Kemal Ademi, Mame Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam, Diego Perotti, Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadroda düşünülmeyen isimler oldu.