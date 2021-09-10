Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de Mesut Özil, Sivasspor maçıyla ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'nin milli aradan önce oynadığı Altay maçında sakatlığı sebebiyle kadroda olmayan Mesut Özil hakkında takımdan ayrılmak istediğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü futbolcuya Sivas maçında ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.

YENİ TAKIM ARKADAŞLARINA LİDERLİK EDECEK

Fanatik'in haberine göre; Milli aradaki idmanlarda dikkat çekici bir performans sergileyen Mesut Özil'in Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte 11'e döneceği öğrenildi. Dünyaca ünlü oyuncu, Yiğido karşısında hücum hattında yeni takım arkadaşları Diego Rossi ve Mergim Berisha'ya liderlik edecek.

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