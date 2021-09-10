Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de Mesut Özil, Sivasspor maçıyla ilk 11'e dönüyor
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin son oynadığı Altay maçında kadroya alınmayan Mesut Özil'in takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edilmişti. Teknik direktör Vitor Pereira'nın yıldız futbolcuyu, Sivas maçında ilk 11'de sahaya sürerek bu iddiaların asılsız olduğunu göstereceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin milli aradan önce oynadığı Altay maçında sakatlığı sebebiyle kadroda olmayan Mesut Özil hakkında takımdan ayrılmak istediğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü futbolcuya Sivas maçında ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.
YENİ TAKIM ARKADAŞLARINA LİDERLİK EDECEK
Fanatik'in haberine göre; Milli aradaki idmanlarda dikkat çekici bir performans sergileyen Mesut Özil'in Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte 11'e döneceği öğrenildi. Dünyaca ünlü oyuncu, Yiğido karşısında hücum hattında yeni takım arkadaşları Diego Rossi ve Mergim Berisha'ya liderlik edecek.
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