Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu

Beşiktaş veGalatasaray'ın kaybettiği haftada Kayserispor'u devirerek puan cetvelinde ezeli rakiplerinin üzerine çıkmak isteyen Fenerbahçe'de sistem değişti. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Vitor Pereira, 3-5-2 sistemine geçtiğini açıkladı.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

"BİZ HAZIRIZ VE ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTİYORUZ"

Şu anda sistemi değiştirdiğimiz bir dönemdeyiz. İnsanlar çok konuşuyordu. Biraz değiştirdik, 3-5-2'ye geçtik. Ben oyuncularımın performansından memnunum. Bu maçı kazanmaya hazırız. Bir önceki maçta gösterdiğimiz motivasyonu bekliyorum. Böyle olursa taraftar desteğiyle kazanırız. Biz hazırız ve şampiyonluğu çok istiyoruz.

"ÖNDEKİ RAKİPLER PUAN KAYBEDECEKTİR"

Yoğun maç trafiğinde sakatlıklar olabiliyor. Seyahatler yoruyor. Sakatlıktan dönenler istediğimi fiziksel durumda olamayabiliyor. Şimdi milli arada sakatlıktan dönenlerin fiziksel eksikliklerini kapatmalarını bekleyeceğiz. Tam kadro olunca ligin en büyük favorilerinden biriyiz. Şampiyonluğa inanıyorum. Öndeki rakipler de puan kaybedecektir.

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