Gaziantep'te inanılmaz bir gol! Genç kaleci orta sahadan avlandı

Lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Fk'yle karşılaşıyor. Olası bir galibiyette bordo-mavililerle puan farkını 9'a indirecek sarı-lacivertliler, Erol Bulut'un öğrencileri karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak. Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao.

Fenerbahçe : Berke, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.

CANLI ANLATIM

Dakika 7: Gustavo'nun pas hatasında topu Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde kontrol eden Figueiredo, kaleci Berke'nin önde olduğunu gördü ve sağ ayağının üstüyle çok uzaktan vuruşunu yaptı, Berke'yi aşan top ağlarla buluştu: 1-0.

Dakika 6: Sağ çaprazdan ceza alanına giren Rossi, topu kale sahasına çıkardı. Savunmadan geri dönen topu Rossi bir kez daha aynı bölgeye gönderdi fakat top yine savunmadan sekti ve kornere çıktı.

Dakika 1: Fenerbahçe maça hızlı başladı. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi ortayı yaptı, ön direkte Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

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