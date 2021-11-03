Vitor Pereira: 3 puan almak için hazırız

"Avrupa Ligi'nin kazanma sorumluluğunu omuzlarımıza yükleyemezsiniz"

Berke Özer : İnşallah gereken sonucu alıp buradan en iyi şekilde ayrılacağız

İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Yarın 3 puan almamız yeniden mücadelenin içinde olacağız anlamına gelecek. Bunun için de hazırız" dedi.

Sarı-lacivertli kaleci Altay'ın sakatlığı ile ilgili gelen bir soruya ise Berke, bunun kendisi için bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Benim için bir fırsat ancak bu şekilde olduğu için üzgünüm. Onun emanetine sahip çıkmamız çok önemli. Bu takımın kalesinde olmak çok büyük sorumluluk ve çok büyük gurur" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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