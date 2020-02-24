Viskoz suni ipek üretim tesisi 1,1 milyar dolar yatırımla hizmete alındı

24.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:36

Endonezya'da toplam 1,1 milyar dolar yatırım bedeliyle ülkenin en büyük entegre viskoz suni ipek üretim tesisi devreye alındı.



Endonezya Başbakanı Joko Widodo Endonezya'nın en büyük entegre viskoz suni ipek üretim tesisinin açılış törenine katıldı. Başbakan Joko Widodo, Sumatra'nın Pangkalan Kerinci, Riau eyaletinde yer alan yeni Asia Pacific Rayon (APR) tesisinin dolaşırken RGE Yöneticisi Anderson Tanoto, RGE'nin Kurucusu ve Başkanı Sukanto Tanoto ve Endüstri Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ile birlikte tesisi gezdi.



Verilen bilgilere göre, Yeni Asia Pacific Rayon (APR) tesisi, APRIL Grubunun aynı üretim tesisi gibi Sumatra'nın Pangkalan Kerinci, Riau eyaletinde yer alıyor. Aynı yerde bulunmak, APRIL'den gelen yenilenebilir ekim posasının doğrundan viskoz suni ipek üretimi için APR'ye gönderilmesine izin vererek operasyonları entegre ediyor. Yeni operasyon yaklaşık olarak 15 trilyon Rp. (1,1 milyar Amerikan doları) yatırımı temsil ediyor. APR tesisi yıllık 240 bin ton üretim kapasitesine sahip.



Törende Başbakan Widodo plaket imzalamasıyla, APR'nin kilit ihracat pazarlarından biri olan Türkiye'ye gönderilecek olan 10 bin 190 ton ve Orta Java bölgesinde gönderilecek olan 12 bin ton viskoz suni ipek lifini içeren ithalat konteynerini sembolik olarak mühürlendi.



Açılış töreninde konuşan Başbakan Widodo, APR'nin ulusal tekstil endüstrisinin gelişmesi için yaptığı yatırımları tebrik etti. Başbakan özel sektörünün rolünün ekonomik büyümede Hükümetten gelen teşviklerle birlikte önemli olduğunu belirterek "Giyim endüstrimiz Vietnam'dan büyük olmalı. Endüstriyi destekleyecek viskoz suni ipek gibi ham maddelere zaten sahibiz," dedi.



Endüstri Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ise şunları söyledi: "Menşei Endonezya olan ham maddelerin bulunabilirliğini ve kullanımını optimize ederek tekstil sektörümüzün performansını arttırabiliriz. İş gücü açısından yoğun endüstrinin performansını ve rekabetçiliğini geliştirmeye devam etmek için attığımız adımlardan sadece birisi."



APR Yöneticisi Basrie Kamba, "APR'nin varlığı, tekstil ve tekstil ürünlerinin endüstrisinin yukarı yönlü ve aşağı yönlü küçük ve orta ölçekli işletmeler ve istihdam açısından olumlu etki oluşturacak. Başbakan Jokowi yeni tesisimizin açılış törenini gerçekleştirdiği için onur duyduk ve Başbakana teşekkürlerimizi sunuyor" dedi.



Türkiye'ye ek olarak APR'nin ürünleri Pakistan, Bangladeş, Vietnam, Brezilya ve Avrupa'nın farklı yerleri gibi kilit tekstil merkezlerini içeren 14 ülkeye daha ihraç ediliyor. Ürünler aynı zamanda Endonezya'nın moda endüstrisinde yayılmasını da destekliyor.



APR'nin yıllık olarak 130 milyon dolar üzerinde geliri üreteceği ve ithal ham madde bağımlılığını da yaklaşık olarak 149 milyon dolar azaltacağı tahmin ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA