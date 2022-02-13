Visca'nın sözleri taraftarı mest etti! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli - Haberler
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Visca'nın sözleri taraftarı mest etti! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli

Haberler.com - Spor
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Visca'nın sözleri taraftarı mest etti! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli

Konyaspor karşısında Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri atan Edin Visca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bosna-Hersekli futbolcu, "Bu takımda oynadığım için çok mutluyum. Hep diyorum benim için gol asist değil galibiyetler önemli." dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Attığı 2 golle gecenin yıldızı olan Edin Visca mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Visca'nın açıklamaları şöyle:

"TARAFTARIMIZ BİZE 90 DAKİKA DESTEK VERDİ"

"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Konya'nın güçlü olduğunu ve kolay olmayacağını biliyorduk. Taraftarımız bize 90 dakika destek verdi. Mutluyuz.

"BU TAKIMDA OYNADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Cornelius bana müthiş asist yaptı. Tony de aynı şekilde çok iyiydi. Bu takımda oynadığım için çok mutluyum. Hep diyorum benim için gol asist değil galibiyetler önemli."

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Edin Visca, Spor, Haberler

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