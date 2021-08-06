Virgin Galactic, uzay seyahati için bilet fiyatlarını duyurdu: 45 bin dolardan başlıyor
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Virgin Galactic, uzay seyahati için bilet fiyatlarını duyurdu: 45 bin dolardan başlıyor

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11 Temmuz'da uzaya çıkan İngiliz iş insanı Richard Branson'un kurduğu uzay yolu şirketi Virgin Galactic, uzay seyahati için bilet fiyatlarını açıkladı. Yolcuların tek koltuk, çoklu koltuk ve bütün koltukları satın alma seçeneği bulunan tarifede, bilet fiyatları 45 bin dolardan başlıyor.

Uzay yolculukları için milyarder iş insanlarının çalışmaları devam ederken, İngiliz iş insanı Richard Branson'ın kurduğu uzay yolu şirketi Virgin Galactic, bilet fiyatlarını duyurdu.

ÜÇ FARKLI BİLET OPSİYONU

Yapılan açıklamada "uzay turistlerine" üç farklı bilet opsiyonu sunulacağı belirtildi. Yolcuların tek koltuk, çoklu koltuk paketi ya da uçuştaki bütün koltukları satın alma seçeneği sunulacak. Koltuk fiyatlarının 45.000 dolardan başladığı belirtilirken, bir sonraki uçuşun eylül ayının sonunda yapılacağı kaydedildi.

11 TEMMUZ'DA UZAYA UÇTU

Richard Branson 11 Temmuz tarihinde uzaya yolculuk yapmıştı. Branson, böylelikle 17 yıl önce başlattığı bu projede uzaya gitmeyi başarmış oldu.

MİLYARDERLERİN UZAY SAVAŞI

Haziran ayında Virgin Galactic, ABD Havacılık Kurumu'ndan resmi onay almıştı. Branson gibi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da kendi şirketini kurmuş ve Branson'dan birkaç gün sonra uzaya çıkmıştı. Öte yandan Elon Musk'ın şirketi SpaceX de bir süredir ABD'nin önde gelen kurumlarından NASA ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Virgin Galactic, uzay seyahati için bilet fiyatlarını duyurdu: 45 bin dolardan başlıyor
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