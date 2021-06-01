VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.529 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.529 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.530,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.529,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 1.518-1.538 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.524,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyonun da takip edileceğini belirterek, NATO ve OPEC toplantılarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.500 ve 1.475 puanın destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, yükselişin güç kazanması için 1.550 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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