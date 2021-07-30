VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.517 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.517 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.514,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 1.517,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2,57 artışla 1.523,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, önceki gün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın güvercin tondaki söylemleri sonrası dün Türk lirası varlıklarda pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugüne ise Asya piyasalarında yüzde 1'i aşan düşüşlerin negatif etkisiyle başlandığını söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.540 seviyesinin direnç, 1.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, pay vadeli işlem kontratlarında bugün vade sonu olması nedeniyle yatırımcıları oynaklığın yüksek olabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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