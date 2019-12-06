Vincent Janssen Monterrey'deki performansıyla dikkat çekiyor
İki sezon önce Fenerbahçe forması giyen ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Vincent Janssen, formasını giydiği Monterrey'de attığı gollerle adından söz ettiriyor.
Fenerbahçe'nin iki sezon önce Tottenham'dan kiraladığı ve bu sezon başında 9 milyon euro bonservis ücretiyle Monterrey'e transfer olan Vincent Janssen, kariyerinin ikinci baharını yaşıyor.
Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sezonun neredeyse tamamını kaçıran Hollandalı forvet, Meksika'da kendisini buldu.
19 MAÇTA 10 GOL
Vincent Janssen, Monterrey formasıyla Meksika'da 19 maça çıkarken 10 gol kaydetti. Janssen, son olarak takımının Cafetaleros'u 6-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.