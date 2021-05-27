Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor

UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasının ardından Galatasaray'ın Avrupa'daki son durumu netlik kazandı. Buna göre sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Aslan'ın kesinleşen muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag.