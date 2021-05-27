Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor
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Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor

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UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasının ardından Galatasaray'ın Avrupa'daki son durumu netlik kazandı. Buna göre sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Aslan'ın kesinleşen muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag.

UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasının ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı ön eleme turundan katılacağı belli oldu.

İLK MAÇ 20-21 TEMMUZ'DA

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara katılmak için 3 eleme oynayacak. 2. ön eleme turunda ilk maçlar, 20-21 Temmuz tarihinde oynanacak. Galatasaray'ın 2. eleme turunda kesinleşen muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag

Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor
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