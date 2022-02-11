Villanın bodrum katı için 3.500 TL istenen kiralık ilanı olay oldu! Sığınak yorumu yapıldı

İnsanlar son dönemde emlak fiyatlarının artmasıyla bütçesine uygun kiralık ya da satılık ev bulmakta zorlanırken bugün gündeme gelen bir kiralık ev ilanı ise durumun geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir'de bir villanın bodrum katı olduğu söylenen ev için 3.500 TL istenen ilan sosyal medyada büyük yankı buldu.

Ekşi Sözlük'te ilan için "3.500 TL kira istenen sığınak" başlığı açılırken kullanıcılar konuyla ilgili yorumlarda bulundu. Bir evden ziyade sığınağa benzettikleri bodrum katı için istenen fiyata tepki gösterdiler.

"ZİNDAN İHTİYACI OLAN BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMESİN"

"Müstakil ev tadında" olarak koyulan ev ilanı, twitter'da da büyük ilgi gördü. Sosyal medyada oldukça hızlı bir şekilde paylaşılarak yayılan ilan için bir kullanıcı zindan benzetmesi yaparak "Arkadaşlar zindan ihtiyacı olan bir saniye bile düşünmesin, böylesini bulamazsınız bu fiyata" tweetini attı.

Ev ilanının sosyal medyada büyük ilgi görmesinin ardından gelen tepkiler üzerine ilan yayından kaldırıldı.