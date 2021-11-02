Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı! Milli yüzücü, Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş tarihi bir başarıya imza attı.

KENDİSİNE AİT TÜRKİYE REKORUNU DA GELİŞTİRDİ

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Milli yüzücü, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.

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