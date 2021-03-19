(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 31. haftanın programı
19.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:30
Süper Lig'de 31. haftanın programının gösterildiği video-grafik Süper Lig'in 31. haftası 19 Mart Cuma günü 2 maç ile başlayacak.
Süper Lig'de 31. haftanın programının gösterildiği video-grafik Süper Lig'in 31. haftası 19 Mart Cuma günü 2 maç ile başlayacak. 20 Mart Cumartesi ve 21 Mart Pazar günü 4'er maç oynanacak. Haftayı maç oynamadan geçecek takım ise Atakaş Hatayspor olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca