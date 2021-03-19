(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 31. haftanın programı
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(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 31. haftanın programı

19.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:30

Süper Lig'de 31. haftanın programının gösterildiği video-grafik Süper Lig'in 31. haftası 19 Mart Cuma günü 2 maç ile başlayacak.

Süper Lig'de 31. haftanın programının gösterildiği video-grafik Süper Lig'in 31. haftası 19 Mart Cuma günü 2 maç ile başlayacak. 20 Mart Cumartesi ve 21 Mart Pazar günü 4'er maç oynanacak. Haftayı maç oynamadan geçecek takım ise Atakaş Hatayspor olacak.

(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 31. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 31. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 31. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 31. haftanın programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:20:45. #1.16#
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