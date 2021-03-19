(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 31. haftanın programı

Süper Lig'de 31. haftanın programının gösterildiği video-grafik Süper Lig'in 31. haftası 19 Mart Cuma günü 2 maç ile başlayacak.

Süper Lig'de 31. haftanın programının gösterildiği video-grafik Süper Lig'in 31. haftası 19 Mart Cuma günü 2 maç ile başlayacak. 20 Mart Cumartesi ve 21 Mart Pazar günü 4'er maç oynanacak. Haftayı maç oynamadan geçecek takım ise Atakaş Hatayspor olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca