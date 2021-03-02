(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 28. haftanın programı
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(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 28. haftanın programı

02.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:34

-Süper Lig'in 28. haftası oynanacak maçların video grafiği Süper Lig'in 28. haftası 2 Mart salı günü 2 maç ile başlayacak.

-Süper Lig'in 28. haftası oynanacak maçların video grafiği Süper Lig'in 28. haftası 2 Mart salı günü 2 maç ile başlayacak. 3 Mart Çarşamba günü 5 ve 4 Mart Perşembe günü ise 3 maç oynanacak. Haftayı maç oynamadan geçecek takım ise Yukatel Denizlispor olacak.

(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 28. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 28. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 28. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 28. haftanın programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 12:35:14. #1.15#
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