VET coin nedir? Güncel VeChain (VET) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan VeChain, Şeffaf teknolojiyi, tek bir zayıf noktası veya kontrol noktası olmadan kullanmak, güvensiz otomasyonla masrafı düşürürken daha çok koruma, verimlilik ve tedarik zincirinde ürünlerin daha kolay takip edilebilmesini sağlıyor. Peki, VET coin nedir? Güncel VeChain (VET) coin yorum ve grafiği

VeChain bugünkü fiyatı ₺0,757278 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺7.040.253.722 TRY.Anlık CoinMarketCap sıralaması #22, piyasa değeri ₺48.704.771.231 TRY. Dolaşımdaki arz 64.315.576.989 VET coin ve maksimum seviyede. 86.712.634.466 VET coin.

VECHAİN (VET) NEDİR?

VeChain (VET) blockchain tabanlı bir tedarik zinciri platformudur. 2015'te başlatılan ve Haziran 2016'da piyasaya sürülen VeChain, dağıtık yönetişim ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerini, tedarik zinciri yönetimindeki bazı önemli sorunları çözen bir ekosistem oluşturmak için kullanmayı amaçlıyor.

Platform, VeChainThor açık blockchain ağının üzerinde değer yönetmek ve meydana getirmek için VET ve VTHO isimli iki kurum içi token kullanıyor.

Buradaki amaç, tedarik zincirlerinin masraflarını düşürürken ve bireysel kullanıcılara daha çok kontrol verirken, tedarik zincirlerinin verimliliğini, izlenebilirliğini ve şeffaflığını arttırmak.

VECHAİN (VET) KURUCUSU KİM?

VeChain projesinin geliştiricisi ve kurucu ortağı, önceden Louis Vuitton China'da CIO'luk yapmış bir bilişim yöneticisi olan Sunny Lu'dur.

Lu, o zamandan beri kripto para sektöründe tanınan bir isim haline geldi. Lu, tedarik zincirinin bir parçası olarak yozlaşmadan etkilenmeyen "güven gerektirmeyen" yapılar meydana getirebileceğini iddia ederek blockchain teknolojisinin özellikle şeffaflığı çözebilme yeteneğine dikkat çekti.

VeChain'in küresel şirket yapısını, yönetişimini ve mali yönetimini yönlendiren diğer kurucu ortak Jay Zhang, daha önce finans ve risk yönetimi alanında, hem Deloitte hem de PriceWaterhouseCoopers'da çalıştı.

2016'da piyasaya sürülen VeChain, piyasadaki en eski blockchain tedarik zinciri platformlarından biridir.

VECHAİN (VET) NEDEN FARKLI?

VeChain, blockchain'den önce onlarca yıldır çok az şeyin değiştiği bir sektör olan geleneksel tedarik zincir modellerini dönüştürmek için var.

Şeffaf teknolojiyi, tek bir zayıf noktası veya kontrol noktası olmadan kullanmak, güvensiz otomasyonla masrafı düşürürken daha çok koruma, verimlilik ve tedarik zincirinde ürünlerin daha kolay takip edilebilmesini sağlıyor.

VeChain'in modeli, tedarik zinciri sorunlarını azaltmak ve kullanıcılarda daha şeffaf bir izlenim bırakmak isteyen işletmelere özellikle hitap ediyor.

VeChain'in resmi açıklamasında, diğer özelliklerin yanında onu benzersiz kılan özelliğinin, çifte token düzeni olduğunu belirtiyor. Token sahipleri, hisseye dönüştürme (staking) gibi faaliyetlere katılarak ödül karşılığı likidite sağlarken kurum içi token ücretleri, şirkete işletme geliri üretmek için çeşitli servislerin ücretleriyle birleşiyor.

PİYASADA KAÇ VECHAİN (VET) COİN VAR?

VeChain iki kurum içi tokene sahip: VeChain (VET) ve VeThor (VTHO). Böylesi bir platform için benzersiz bir özellik olarak tanımlanan çifte token sistemi, ücret dalgalanmalarını ve ağ sıkışıklıklarını önlemek için tasarlandı.

VET, işlemler ve diğer faaliyetler için kullanılan bir token. VTHO ise Ethereum (ETH) işlemlerinde Gas fonksiyonuna benzer bir şekilde ücret ödemelerini sağlıyor ve böylelikle bir "Gas tokeni" olarak çalışıyor.

VET ödemelerinde kullanılan VTHO'nun yüzde 70'i yok edilse de VET sahipleri, otomatik olarak küçük bir miktarda VTHO pasif geliri üretiyor.

VET, 86.712.634.466 tokenlik sabit bir maksimum arza sahip. VTHO ise VET hisselerine göre üretiliyor.

VECHAİN (VET) AĞI GÜVENLİ Mİ?

VeChain (VET), hisse ispatı konsensüs algoritmasına sahip token. Ağ güvenliğini sağlamak ve kullanıcı konsensüsünü sürdürmek için nispeten düşük işletim gücü gerektiğini ifade ediyor.

Ayrı bir özellik olan yetki ispatı algoritması, ana kuruluş VeChain Foundation tarafından belirlenen kurallara göre yetkili ana düğüm (masternode) operatörlerinin kendi çıkarları doğrultusunda protokolü sürdürmesini içeriyor.

VECHAİN (VET) NEREDEN ALINIR?

VET, büyük borsalarda bulunan ve rahatlıkla ticareti yapılabilen bir token. Ayrıca VTHO için de işlem piyasaları var.

VET; kripto para birimleri, sabit değerli kripto paralar ve itibari para birimleri ile çiftlerinin bulunduğu Binance ve Huobi Global gibi birçok kripto alım satım platformlarında yer alıyor.