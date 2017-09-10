Veri Güvenliği Konusunda Nasıl Bir Farkındalık Yaratılabilir?

Bank Mellat IT Müdür Ferhat Kaysı Veri güvenliği konusunda farkındalık yaratabilmek için neler yapılabileceğini Wise TV'ye açıkladı.



Veri güvenliği konusunda farkındalık yaratabilmek için veri güvenliğinin ne olduğunun ve verinin bizim için neden önemli olduğunun altını çizmek gerektiğini belirten Kaysı "Veri kullandığımız sistemleri içerisinde bir data'nın çıkış noktasından ulaşabileceği noktaya kadar tamamen bizim kontrolümüzde olması gereken sistemlerin bileşenidir. veri güvenliği farkındalığı konusu ise çok farklı bir konu aslında üst yönetimin, IT ve birim yöneticilerinin bakış açısı diyebiliriz. Burada esas konu bir data'nın bozulması değildir, bir kurumun kimliğidir. Bu kimliğin altına koyabileceğiniz segmentler vardır, bunları koyarken bir verinin kesinlikle müdahale olmadan, kesinlikle bizim olduğunu ve nereden nereye gittiğini bildiğimiz şekilde kullanılmasıdır. Farkındalık konusu çok geniş bir kavramdır ama farkındalık için en önemli şey yönetimimizdir. Kullanıcıya en büyük farkındalığı yönetim sağlar." dedi.