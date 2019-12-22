"Vergilendirme sistemimizi konuşmamız gerekiyor"

22.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:06

Toyota Türkiye CEO'su Bozkurt, "Dünyada otomotiv teknolojisi bambaşka bir yöne giderken, bizim de vergi sistemimizi, teşvik ve ihale uygulamalarımızı, artık bu 1.6 altı/üstü takıntısından kurtarmamız acilen gerekmektedir" açıklamasında bulundu.