Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün 31 Mayıs
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Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün 31 Mayıs
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yüreğir Belediyesi, 2021 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemeleri ile 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların üçüncü taksit ödemeleri ve 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona ereceğini bildirdi.

Yüreğir Belediyesi, 2021 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemeleri ile 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların üçüncü taksit ödemeleri ve 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona ereceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önünde bulundurularak ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiği belirtilerek, "2021 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borçları mayıs ve kasım aylarında 2 taksit halinde ödenebilmektedir. Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi gibi 7143 ve 7256 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için de vatandaşlarımız belediyemize olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarını ilgili kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Mükelleflerimizin söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Mayıs 2021 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların vergi borçlarını ödemeleri için birçok kolaylığı sağladı. Yavuzlar'da bulunan ana hizmet binasının yanı sıra belediyenin ebelediye.yuregir.bel.tr resmi web sitesinden ödemeler gerçekleştirilebilirken gezici vezne aracı da her gün farklı mahallelerde vatandaşların ayağına gidiyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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