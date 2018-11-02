Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Haziran ayında hayatını kaybeden Şarık Tara, 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirerek Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 yılı vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden mükellefler değerlendirmesi kapsamında en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesini açıkladı. Haziran ayında hayatını kaybeden Şarık Tara, 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirerek Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu. Sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ de bu yıl rekortmenler listesinde yer aldı. Tatlıtuğ, 4 milyon 816 bin 64 lirayla listeye 93'üncü sıradan girdi. Acun Ilıcalı ise 7 milyon 977 bin 843 lirayla en yüksek vergi ödeyen 42'nci kişi oldu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı Mart ayında 3 milyon 486 bin 592 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 77 milyar 339 milyon 779 bin 509 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 20 milyar 636 milyon 779 bin 513 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (87), Ankara (4), Gaziantep (4), Bursa (2), İzmir (1), Eskişehir (1) ve Burdur (1) olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 22 bin 182 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 5 bin 919 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Listenin ikinci, dördüncü ve yedinci sırasında yer alan rekortmenler isimlerini açıklamadı

LİSTEDEKİ İLK 10 İSİM

Şarık Tara Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 53 milyon 583 bin 488 TL Mustafa Rahmi Koç Kendi Adına Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri 45 milyon 164 bin 210 TL Mehmet Sinan Tara Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 29 milyon 269 bin 277 TL Suna Kıraç Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri 28 milyon 169 bin 306 TL Mehmet Ömer Koç Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri 21 milyon 915 bin 312 TL Şükrü Avşar Kendine Ait veya Kiralanan Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi veya Leasingi 21 milyon 835 bin TL Gönenç Gürkaynak Hukuk Danışmanlığı ve Temsil Faaliyetleri 18 milyon 331 bin 872 TL

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)