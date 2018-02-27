Vergi Haftası Etkinlikleri Sürüyor

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş beraberindeki heyet Vergi haftası nedeniyle Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş'i ziyaret etti

Vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası "Vergi Haftası" olarak kutlanırken, Bu yıl 29'incisi kutlanan Vergi haftası etkinlikleri kapsamında, Defterdar Zekeriya Keleş, Vergi Dairesi Müdiresi Özlem Uyar ve beraberlerindeki heyet KİTSO'ya ziyarette bulundular.

KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Nazik ziyaretlerinden dolayı Defterdar Zekeriya Keleş'e ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Vergi, güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler, sağlık ve belediye hizmetleri gibi konularda ortak yaşama giderlerini karşılamak, huzur ve güven içerisinde bir milletin devlet güvencesi altında yaşamasını sağlamak için bir görev ve zorunluluktur" dedi. - KİLİS