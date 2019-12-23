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‘Vergi düzenlemesinin sıkıntılı yönleri var’

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek dijital vergi düzenlemesini değerlendiren TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, "E-arşiv fatura uygulaması ciddi sorunlar doğuracak kimse farkında değil. Taksi plakası ne kadara satılırsa satılsın vergi alınmıyor.

23.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:58
‘Vergi düzenlemesinin sıkıntılı yönleri var’

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek dijital vergi düzenlemesini değerlendiren TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, "E-arşiv fatura uygulaması ciddi sorunlar doğuracak kimse farkında değil. Taksi plakası ne kadara satılırsa satılsın vergi alınmıyor. Yüzde 18 olan KDV indirilmeli…" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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