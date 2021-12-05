Venezia-Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Venezia-Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Venezia-Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Venezia, Veronaile karşı karşıya geliyor. Venezia, Verona'yı ağırlayacak. Zorlu mücadelede iki takım kozlarını paylaşacak. Peki Venezia-Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Venezia, Verona ile kozlarını paylaşacak.Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Venezia-Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları aratılıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

VENEZİA - VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Venezia-Verona maçı, 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 17:00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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