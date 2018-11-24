Ünlü Gurme Vedat Milor'dan Galatasaray Yönetimine Tepki: Sanki Fenerbahçe Seçmiş

TV programcısı Vedat Milor, Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından yönetime tepki gösterdi, "Sanki Fenerbahçe bizim başkanı da seçmiş. Ya ligden çekilin ya da Fatih hoca başkan olsun." dedi.

Ünlü Gurme Vedat Milor'dan Galatasaray Yönetimine Tepki: Sanki Fenerbahçe Seçmiş

Galatasaray taraftarlığıyla da tanınan ünlü eleştirmen Vedat Milor, Atiker Konyaspor maçının ardından paylaşımda bulundu.

Milor, tepkisini sosyal medya hesabından "Geçen sene Fener sadece kendisine yeni başkan seçmedi. Sanki bizim başkanı da onlar seçmiş. ya ligden çekilin ya Fatih hoca başkan olsun." sözleriyle gösterdi.

Kaynak: Skorer

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