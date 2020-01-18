Vedat'ın sarı kartı gündem oldu: Haber gitmiştir zaten
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in son dakikada sarı kart görmesi gündem oldu. Rıdvan Dilmen ve Tümer Metin konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü Kruse ve Muriç'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Ancak maçın skorundan çok Vedat'ın sarı kartları konuşuldu.
Fenerbahçe'de 80. dakikada sarı kart gören Vedat Muriç, Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü. Ancak 90+3. dakikada bir sarı kart daha gören golcü oyuncu, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kurallara göre Vedat, kırmızı kart gördüğü için cezasını hafta içi oynanan Kayserispor maçında çekecek. Eğer Vedat son dakikadaki kartı görmeseydi, Başakşehir maçında oynayamayacaktı.
"BUNA HER FUTBOLCU BAŞVURUR"
Maçı NTV'de yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Şimdi maç bitti Vedat Muriqi'in ikinci sarı kartını konuşacağız. Ben bunu daha önce de söyledim. Talimatname buna izin veriyor. Bu tartışmalara yol açıyor. 2. golü attıktan sonra Vedat'a haber gitmiştir zaten" dedi. TRT Spor yorumcusu Tümer Metin ise "Vedat Muriç'in gördüğü ikinci sarı kartta etik çerçevesi falan değil. Buna başvurursun. Buna her futbolcu başvurur. Acilen kuralın değişmesi lazım" açıklamasında bulundu.
Haber Videosu: Vedat'ın sarı kartı gündem oldu: Haber gitmiştir zaten
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Ne bekliyordunuz şikebahçenin futbolcusu sonuçtaCevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞİKEBAHÇESPORCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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''Ben sporcunun, zeki, çevik ve ahlaklısını severim. '' ( Mustafa Kemal Atatürk )Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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yok ya öyle sporcu bir tane göster6 Yayından Kaldır
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ya arkadaşlar dü aspor da neredeyse 1 saat bu konu konuşuldu. vedatın yaptığı olay tabiki başakşehir maçında oynamak içindi. takımı yalnız bırakmamak için. ahlaksızlık yapmıyorki. ozaman rakip atağa çıkarken diğer oyuncular hızlı çıkmaması için rakibi düşürüyor. bu da ahlaksızlık olurdu. futbolun içinde olan şeyler bunlar ve bence hiçbir mahsuru yok. fener düşmanları işi başka yere çekiyorlar.Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Farketmez! Başakşehir, kevgire çevirecek Feneri!Cevap Yaz 16 13 Yayından Kaldır
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Elin şeyiyle gerdeğe girme, bak fenerle beraber oldun kalbura döndü halen acısını taşıyorsun başka yerlerden medet umuyorsun.1 Yayından Kaldır
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Feneri kevgire çeviremeyenler ,başkalarından medet umuyo ,fener ağır taştır haberiniz olsun.3 2 Yayından Kaldır
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Fenerasyon yine iş başında.Cevap Yaz 19 33 Yayından Kaldır
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Evet evet 100 yıldır Gs için çalışan Fenerasyon değil mi? Sizin çakma mafya hocanızın artık borusu ötmüyor değil mi?1 Yayından Kaldır