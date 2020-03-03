Veda konuşması yapan Ersun Yanal: Ali Koç'a bir düzen var
Fenerbahçe'de son maçına çıkan Ersun Yanal, "Fenerbahçe birçok kupa yarışına, liderlik yarışına katıldı. Avrupa'da yarıştı. Düşmeye oynadı, zirveye oynadı ama hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı. Ali Koç'a bir düzen var. Maalesef buna inanıyorum. Buna inanmaktan kendimi alıkoyamıyorum" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavili takım 2-1 kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki son maçına çıktı. Yanal maçın ardından A Spor'a konuştu.
İşte deneyimli hocanın açıklamaları:
"Bu süreci doğru anlamak lazım. Fenerbahçe birçok kupa yarışına, liderlik yarışına katıldı. Avrupa'da yarıştı. Düşmeye oynadı, zirveye oynadı ama hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı. Ali Koç'a bir düzen var. Bu başkanımıza yapılan bir şeydi. Maalesef buna inanıyorum. Buna inanmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Taraftarların, Ali Koç'u desteklemesi gerek. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Herkes gider ama Fenerbahçe bakidir.
"BAŞKANIMIZA, CAMİAMIZA DESTEK OLMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YOK ELİMDE"
Bunu camiamız doğru anlar ve analiz ederse sorunlar hızlı ve çabuk çözülecektir. Alanyaspor, hatta Trabzonspor maçından başlayarak süregelen bu konuşmalarımız, benim bırakmamla düzelecekse hiç düşünmem. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray... Bunlar birbirleriyle rekabet içinde olacaktır, olmalı. Dünyayla yarışmamızın şartlarında bu var. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe taraftarlarına, başkanımıza ve camiamıza destek olmaktan başka bir şey yok elimde"
Haber Videosu: Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Ali Koç'a bir düzen var
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Her sey guzel oluyorya pankarlari armada once dusunecektiniz siyaseti karistirdiniz futbola ekreminiz kurtarir bir laflaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Açık kapı bıraktıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnsan utanır bari. Tatlısu kurnazı, kovulurayak meslek hayatının sonunda gene fenere nasıl yapışırım hesaplarıyla yapılmış bir konuşma. Ali KOÇ a bir oyu varsa yapan sensin. Mehmet Ekici ve geleceğin en büyük yıldızlarından birisi olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu pas tuttu sayende. Bu son oyunda da takıma biraz duruş onlarla geldi. Git de bir daha dönme. . . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ozaman bir daha büyük konuşmayacağını anladin Hocam... Sampiyon belli digerleri sıralamayı belirlesin.. puhahahaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bir tarafta eylen diger tarafta can ver. Kimse Sehit haberini merak edip üzülmüyor. Haber yapmaniza gerek yok. Millet''in isi gücü teneke pesinde kosmak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır