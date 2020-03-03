Veda konuşması yapan Ersun Yanal: Ali Koç'a bir düzen var

03.03.2020 23:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:36

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavili takım 2-1 kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki son maçına çıktı. Yanal maçın ardından A Spor'a konuştu.

İşte deneyimli hocanın açıklamaları:

"Bu süreci doğru anlamak lazım. Fenerbahçe birçok kupa yarışına, liderlik yarışına katıldı. Avrupa'da yarıştı. Düşmeye oynadı, zirveye oynadı ama hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı. Ali Koç'a bir düzen var. Bu başkanımıza yapılan bir şeydi. Maalesef buna inanıyorum. Buna inanmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Taraftarların, Ali Koç'u desteklemesi gerek. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Herkes gider ama Fenerbahçe bakidir.

"BAŞKANIMIZA, CAMİAMIZA DESTEK OLMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YOK ELİMDE"

Bunu camiamız doğru anlar ve analiz ederse sorunlar hızlı ve çabuk çözülecektir. Alanyaspor, hatta Trabzonspor maçından başlayarak süregelen bu konuşmalarımız, benim bırakmamla düzelecekse hiç düşünmem. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray... Bunlar birbirleriyle rekabet içinde olacaktır, olmalı. Dünyayla yarışmamızın şartlarında bu var. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe taraftarlarına, başkanımıza ve camiamıza destek olmaktan başka bir şey yok elimde"



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