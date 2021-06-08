Ve Marek Hamsik Trabzonspor'da! Dünyaca ünlü orta saha, 17 numaralı formayı giymeye geliyor

Dünyaca ünlü Slovak orta saha Marek Hamsik, Göteborg'la olan mukavelesini resmen feshetti. Trabzonspor'un 1.5 milyon eurodan 2 yıllık teklifine 'evet' dedi. Tecrübeli orta saha EURO 2020'nin ardından Karadeniz ekibine katılacak. Hamsik'in forma numarasının ise 17 olacağı belirtildi.