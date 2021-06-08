Ve Marek Hamsik Trabzonspor'da! Dünyaca ünlü orta saha, 17 numaralı formayı giymeye geliyor
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Ve Marek Hamsik Trabzonspor'da! Dünyaca ünlü orta saha, 17 numaralı formayı giymeye geliyor

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Dünyaca ünlü Slovak orta saha Marek Hamsik, Göteborg'la olan mukavelesini resmen feshetti. Trabzonspor'un 1.5 milyon eurodan 2 yıllık teklifine 'evet' dedi. Tecrübeli orta saha EURO 2020'nin ardından Karadeniz ekibine katılacak. Hamsik'in forma numarasının ise 17 olacağı belirtildi.

Transferin hızlı takımı Trabzonspor. Bordo-Mavililer, Gervinho ve Peres'ten sonra Marek Hamsik'i de bitirdi. Dünyaca ünlü orta saha Hamsik, İsveç ekibi Göteborg'la mukavelesini feshetti. Bordo-Mavililer'in 1.5 milyon eurodan iki yıllık teklifini kabul eden Hamsik, EURO 2020'nin ardından şehre gelecek.

Ve Marek Hamsik Trabzonspor'da! Dünyaca ünlü orta saha, 17 numaralı formayı giyecek

17 NUMARAYI SEÇTİ

Marek Hamsik'in Trabzonspor'da 17 numaralı formayı seçtiği belirtildi. Orta sahada Sosa'dan sonra komutan rolde bir oyuncusu kalmayan Karadeniz ekibi, merkezdeki liderliğe Hamsik'i geçirdi. Trabzonsporlu taraftarlar bu transferi sevinçle karşıladı.

Ve Marek Hamsik Trabzonspor'da! Dünyaca ünlü orta saha, 17 numaralı formayı giymeye geliyor
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Ve Marek Hamsik Trabzonspor'da! Dünyaca ünlü orta saha, 17 numaralı formayı giymeye geliyor - Haberler Spor
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